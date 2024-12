(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: quadro que mostrará um bom momento com regência vantajosa nas suas decisões envolvendo parentes. Interesses: as indicações que prevalecem para as suas atividades rotineiras mostram caminho seguro no trato com dinheiro, imóveis e bens duráveis. Vida íntima: satisfação com íntimos.