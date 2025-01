(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: procure hoje se mostrar mais tolerante com as diferenças de opinião com os que lhe são mais próximos. Interesses: você terá um dia bem propício e benéfico na sua rotina com assuntos financeiros e nas tarefas no trabalho. Vida íntima e sentimentos: dia que trará muitas exigências.