(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: bom quadro lhe trará indicação de afável relação com seus novos amigos. Interesses: solução de pendências financeiras em quadro de vantagem nos negócios com as pessoas estranhas no trabalho. Vida íntima e sentimentos: evite atitudes muito rigorosas, a irritação e a intolerância.

Quinta-feira