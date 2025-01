(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: neste sábado sua preocupação com a opinião de outras pessoas pode se tornar excessiva e inoportuna. Evite a insatisfação pela procura de novidades. Interesses: seja flexível ao lidar com dívidas. Vida íntima e sentimentos: tolerância ampliada na lida com pequena demanda íntima.

Tags:

sábado