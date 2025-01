(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: bom momento para o trato com nova amizade em dia que o aconselha atitudes mais firmes na lida em família. Interesses: quadro de positivas mudanças em seus ganhos com oportuno apoio de pessoa próxima. Compensações no trabalho. Vida íntima e sentimentos: boa motivação e surpresa.