(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: com destaque para os sentidos e emoções você vivenciará entusiasmo e dedicação no trato pessoal. Interesses: seu dia registrará fatos gratificantes em fase de boa mudança. Vantagem profissional. Vida íntima e sentimentos: momento de solução de desencontro com pessoa bem íntima.