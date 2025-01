(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: hoje prevalece boa influência na lida com pessoas amigas e isso irá alterar beneficamente o seu ânimo. Interesses: mudança nos planos com o trabalho e com dinheiro. Por isso, aja de forma coerente e firme. Vida íntima e sentimentos: inquietação e insegurança no trato com íntimo.