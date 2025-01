(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: um bom quadro reflete fase favorável em que se abrirão novas perspectivas para seus relacionamentos. Interesses: benéficas influências no trato com dinheiro, bancos ou títulos. No trabalho, momento de dar atenção aos compromissos. Vida íntima e sentimentos: isolamento e saudade.