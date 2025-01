(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: quadro positivo com boa avaliação de atos passados no campo pessoal. Interesses: contenha gastos e não assuma novos compromissos que envolvam muito dinheiro. Estranhos lhe trarão imprevistos com encargos em seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: inquietação com pessoa íntima.

Tags:

Quinta-feira