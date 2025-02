(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: ao longo deste fim de semana evite, o quanto lhe for possível, confiar em pessoa estranha e avalie bem o que decidir. Interesses: procure agir com cuidado e moderação nos compromissos que envolvam dinheiro. Vida íntima e sentimentos: dia de partilha e confidências com íntimos.

sábado