(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: quadro de acerto com suas iniciativas se você agir com maiores tolerância e aceitação nas tarefas rotineiras. Interesses: No trabalho, seu comportamento lhe trará vantagens e tranquilidade com ganho e lucro inesperados. Vida íntima e sentimentos: afeto valorizado na lida íntima.