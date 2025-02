(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: posição indicativa de novidades que poderão marcar seus dias fazendo-o participante e beneficiário direto de situações novas. Interesses: período de forte afirmação com o trabalho e com planos e aspirações mais imediatas. Vida íntima e sentimentos: valorize o trato com os íntimos.

