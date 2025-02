(22 de novembro a 21 de dezembro) - Destaque: o Sol rege agora a 4ª casa zodiacal em seu signo, influenciando suas relações de família, suas raízes, herança, ligações com o passado e as bases de seu caráter. Hoje: dia de fácil entendimento e boa relação em família. Mas, aja com cautela nos problemas inesperados com dinheiro.