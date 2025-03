(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: um bom planejamento vai ser importante para seus planos pessoais imediatos. Interesses: momento que trará acerto em gasto do cotidiano e que mostra vantagem material. Isso virá com apoio e ajuda com a rotina. Vida íntima e sentimentos: nas relações íntimas, emoções mais contidas.