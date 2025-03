(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: momento que lhe pede ações firmes e seguras no trato com pessoas próximas. Interesses: quadro que revela compensação com o trabalho. Dia de novos ganhos que poderão mudar seu ânimo para lidar com as finanças. Vida íntima e sentimentos: com íntimos, não se deixe levar por impulso.

Tags:

Quinta-feira