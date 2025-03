(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: hoje, com a boa influência da Lua em signo do Fogo, você se beneficiará com posição que o fará sensível e muito disposto para relações pessoais e com a família. Interesses: acerto sobre interesse material e com as finanças. Vida íntima e sentimentos: mostre sentimentos. Harmonia.