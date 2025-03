(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: ações equilibradas e boa posição virão nesta semana bem propícia para lidar com demandas e favores. Interesses: seus assuntos financeiros serão beneficiados em momento de acertadas atitudes no seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: quadro de realização de planos com os íntimos.

