(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: momento estável e bem positivo na sua busca pela valorização pessoal. Interesses: o seu dia aponta vantagem na lida com dinheiro. No trabalho tenha cuidado com tarefas acima de suas condições para cumpri-las. Vida íntima e sentimentos: solução de antigas pendências com íntimos.