(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: com bom trânsito a influenciá-lo, você encontrará inesperado e surpreendente resultado na sua lida com a rotina. Interesses: tudo hoje em seu trabalho se concentrará na sua realização material. Compensação com planos nas finanças. Vida íntima e sentimentos: dedicação valorizada.

Quinta-feira