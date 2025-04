(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: um sextil – bom aspecto - lhe dá dia positivo no campo pessoal com presença tranquilizadora. Apoio oportuno. Interesses: boa posição para assuntos que dependam da criatividade nas tarefas do trabalho. Vida íntima e sentimentos: momento de partilha e alegria. Mas, evite exageros.