(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: as atitudes de pessoa próxima agora trarão reflexos claros e imediatos sobre a rotina. Interesses: quadro que revela boa posição com a sua potencialidade voltada para a realização profissional. Vida íntima e sentimentos: seus atos poderão trazer tensão e inquietação com íntimos.