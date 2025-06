(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: momento que o aconselha a agir de forma pensada e contida ao lidar com problemas de ordem pessoal. Interesses: dia de vantagens e boa posição material com possíveis novos ganhos no trabalho. Apoio nas pendências financeiras. Vida íntima e sentimentos: mudanças de ânimo e humor.