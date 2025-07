(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: boa posição para seu signo sugere realização de aspirações do passado. Interesses: nos planos com o seu trabalho aja por si e, nas finanças, evite os gastos descontrolados. Vida íntima e sentimentos: procure controlar as emoções exageradas e não se deixe influenciar por estranho.