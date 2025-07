(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: influências tensas irão concentrar seus cuidados nos relacionamentos pessoais e amizades. Interesses: quadro que aponta dificuldade passageira com o seu trabalho. Mas, no correr do dia, esse aspecto será bem alterado. Vida íntima e sentimentos: fatos novos afetarão suas relações.

Quinta-feira