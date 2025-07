(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: momento benéfico por mudança no rumo de um dia que o verá mais voltado à boa vivência e à conciliação com amigos e parentes. Interesses: quadro financeiro protegido. Hoje estarão bem posicionadas as suas decisões. Novo rumo para o trabalho. Vida íntima e sentimentos: surpresas.