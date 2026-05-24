(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: os próximos dias destacarão maior cuidado em suas ações. Por isso seja firme e procure ampliar o diálogo evitando problema no futuro. Interesses: finanças bem encaminhadas e bom controle das finanças. Estabilidade no seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: emotividade contida.

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