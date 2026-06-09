(22 de novembro a 21 de dezembro) - A semana: decisões tomadas por pessoas próximas vão ajudá-lo em novos rumos na rotina das relações pessoais. Interesses: aja de forma mais pensada ao tratar de contratos e de seu dinheiro e obrigações. Evite compromisso de muito valor. Vida íntima e sentimentos: harmonia em dias benéficos.

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