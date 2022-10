(21 de abril a 20 de maio) - Seu momento astral: há hoje aura de acerto e afirmação em suas relações com pessoas próximas. Interesses materiais: quadro de preocupação com dívida. Mas, agora se consolidam influências que o permitirão tomar decisões e assumir nova posição no trabalho. Vida Íntima: emotividade exagerada.