(21 de abril a 20 de maio) - A semana: beneficiado por forte trânsito procure conduzir com tolerância a sua rotina e novos desafios do cotidiano. Interesses materiais: superação de preocupação ou dificuldade na lida com dívidas e compromissos. Trabalho bem conduzido. Vida íntima: contentamento com o apoio de íntimos.