(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: uma aura de realização o afetará e irá mudar o seu modo de se comportar nas mais diferentes situações na lida com estranhos. Mas, tenha cuidado com as palavras. Interesses: nas exigências da rotina evite agir de uma forma precipitada. Vida íntima: satisfação. Seja mais otimista.