(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: momento significativo por mostrar boa perspectiva no campo pessoal graças à qual há convivência afável e aura muito benéfica. Interesses: no campo das finanças você poderá ter inesperado problema para tratar com dinheiro. Trabalho bem encaminhado. Vida íntima: emoções contidas.