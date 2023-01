(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: a sua preocupação com a opinião de pessoas próximas o fará enfrentar de forma precipitada alguns problemas no trato pessoal. Interesses: no campo financeiro, seja contido com dívidas e atente a agenda e os compromissos com o trabalho. Vida íntima: inesperadas pendências íntimas.

Janeiro 2023