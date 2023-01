(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: sábado que aponta bons elementos e realização pessoal com muita compensação pelas atitudes inesperadas de pessoa próxima. Interesses: neste momento ganha importância a mudança de rumo no seu trato com dinheiro. Vida íntima: notícia bem gratificante para as relações mais íntimas.

Tags:

Janeiro 2023