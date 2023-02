(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: o quadro de regência do dia aponta a possibilidade de boa mudança em seus planos envolvendo relações com autoridade e documentos. Interesses: acerto nas obrigações da rotina com as finanças e bons resultados para tarefa de seu trabalho. Vida íntima: intuição ampliada. Segredos.