(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: momento positivo pela boa posição da Lua em seu signo o que mostra aura propícia para tomar decisões nos assuntos de família. Interesses: acerto no trato com dinheiro e nos interesses com bens e valores. Atente às mudanças no trabalho. Vida íntima: relações íntimas compensadoras.