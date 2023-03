(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: sábado que lhe trará pequenas compensações com seu relacionamento social e em público o que pode fazê-lo mais aberto a sugestões e ajuda. Interesses: seja flexível ao lidar com dívidas. Vida íntima: satisfação com algumas inesperadas novidades e retribuição dos gestos de carinho.

Tags:

sábado