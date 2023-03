(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: você vivencia agora uma fase bastante significativa que pode lhe revelar maior otimismo e confiança para relações sociais e de grupo. Interesses: dia bem produtivo com as tarefas do trabalho. Novidades em suas finanças. Vida íntima: fato inesperado poderá alterar planos íntimos.

