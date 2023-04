(21 de abril a 20 de maio) - A semana: os aspectos que irão guiar suas ações lhe exigirão atenção e cuidado com opinião e críticas no trato de problema pessoal. Interesses: seus atos serão acertados em período equilibrado nas finanças. Novos planos para o trabalho. Vida íntima: preocupação com pessoas muito próximas.