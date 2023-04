(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: você hoje poderá agir de forma mais firme e incisiva com as novidades que tenderão a trazer movimentação e diversidade ao seu dia em família. Interesses: momento de conter os gastos. Vida íntima: quadro de tensões e necessidade de maior tolerância para com as atitudes alheias.

Tags:

sábado