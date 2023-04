O primeiro dos signos do elemento Terra, Touro tem por seu regente o nosso próprio planeta ou, segundo alguns astrólogos, o planeta Vênus. É na astrologia, desde a Antiguidade Clássica, a representação e símbolo mais significativo da transformação da espécie humana de povo nômade em grupamentos estáveis e sedentários em um dos mais importantes passos na nossa evolução. Nessa profunda mudança de deixar a vida nômade e se tornar preso ao solo, cultivando a terra e valorizando e a posse, assumimos a noção dos bens materiais e da propriedade.

Na astrologia mundana Touro é o senhor da segunda casa zodiacal, morada dos recursos e habilidade, valores e dinheiro. Rege os produtos que fazem o PIB (Produto Interno Bruto) de uma nação; governa as ações das massas trabalhadoras, os setores produtivos e a economia.

Na evocação das forças da natureza, representa o primeiro contato do ser vivo com solo que lhe serve de nutriente e berço. É o signo da pessoa segura e contida em tudo o que faz e pensa; amante do conforto e que busca com seus atos a estabilidade e a segurança. Nos filhos do signo revela incomum fixação e teimosia, pouco mudando suas opiniões, valores e conceitos. É um signo que representa também a libido e a sensualidade nos seres vivos.

Período de regência astrológica padrão: de 21.04 a 20.05

Em 2023: de 05h13 de 20.04 a 04h09 de 21.05

Planetas regentes: a Terra e Vênus

Elemento: Terra

Nativo: taurino e taurina

Símbolo: O touro

Signo oposto: Escorpião

Dias da semana: Domingo, dia da Terra e Sexta feira – Dia de Vênus

Perfume: Flores do campo

Flor: A hortência

Planta: A bouganvílea (Três-Marias) – Bougainvillea glabra

Animal: A águia imperial

Metal: O cobre

Pedra preciosa ou semi-preciosa: O lápis-lazuli

Personalidade mundial do signo: Peter Ilyitch Tchaikovsky - compositor

Personalidades de destaque no Brasil:

José de Alencar, escritor – Adhemar de Barros, político - Carlota Joaquina, Imperatriz do Brasil – Pixinguinha, compositor – Noel Nutels, indigenista – Vital Brazil Mineiro da Campanha, cientista – Ruth de Souza, atriz – Nelson Werneck Sodré, escritor, historiador - Conde D ´Eu, consorte da Princesa Isabel – Pedro Américo, pintor – Floriano Peixoto, Presidente da República – Carlos Lacerda, político – Dorival Caymmi, compositor e intérprete – Miguel Couto, médico – Afonso Arinos de Mello Franco, político, escritor – Rubens Paiva, escritor - Ataulfo Alves, cantor, compositor – Aurélio Buarque de Holanda, filólogo, escritor – Cândido Rondon, sertanista e marechal do Exército – Dalva de Oliveira, cantora – Eryclides Zerbini, médico cardiologista – Antônio Olinto, poeta – Rubem Fonseca, escritor – Carlos Lyra, cantor – Bidu Sayão, cantora lírica – Jamelão, sambista – Raimundo Correia, poeta – ngela Maria, cantora – Lima Barreto, escritor – Pedro Bloch, escritor – Eurico Gaspar Dutra, presidente da República – Murilo Mendes, poeta – Cacá Diegues, cineasta – Beth Carvalho, cantora

Personalidade – Pontos positivos

O realismo

O esforço empreendedor

A lealdade

A paciência

A sinceridade

A segurança

O autocontrole

A estabilidade

Personalidade – Pontos negativos

O egoísmo

A teimosia

A insensibilidade

O conservadorismo

A memória rancorosa

O temperamento

O tipo taurino:

Confiável e sempre com os pés no chão, Touro é o signo da estabilidade, da confiança e da segurança. O nativo mostra responsabilidade e senso de dever, conservador em suas atitudes e de difícil convencimento para novidades e aventuras. Julga pelo que sabe sobre si e é muito exigente com os que o cercam. Organizado e metódico, gosta da segurança da terra e mostra interesse pela natureza e pela ecologia. De difícil convencimento quando convencido nunca deve ser enfrentado abertamente. É amigo sincero e fiel ao seu querer.

O homem de Touro

Um planejador cuidadoso e detalhista, capaz de levar anos a fio em busca de suas metas de vida, assim é o homem de Touro, uma pessoa muito especial que faz da racionalidade pratica e do materialismo as suas formas de afirmação ao longo da vida. Ele bem reflete uma sociedade machista e patriarcal pois buscará sempre a predominância em relação aos que o cercam, no trabalho, nas amizades, nos esportes e até mesmo em relação ao amor.

Capaz de se policiar até tornar a rotina um hábito aceitável, ele é bem prático e segue rigorosamente os esquemas que organiza para seu cotidiano, revelando-se um trabalhador metódico e firme e que transforma ideias em coisa práticas. Isso se nota com maior destaque quando se trata de planos e projetos ligados ao trabalho ou aos interesses de ordem pessoal. Tudo o que inicia, pacientemente terminará, não importando os obstáculos que terá que superar para chegar à meta final que traçou para si mesmo.

Como base de sua própria existência e numa vinculação direta ao elemento que o rege, o taurino busca sempre a estabilidade em sua vida e isso vale para a rotina profissional, a família e o amor. Coloca, nessa sôfrega procura pelo estável, um esforço denodado e que pode lhe exigir forças que sequer imagina que tem, e faz com que o Touro trabalhe arduamente para superar todos os entraves possíveis e imagináveis. Ao se deparar com um desses entraves, a eles reage de forma brusca e contundente e isso se torna ainda mais evidente e notável, quando o embaraço assume a forma de uma ameaça

Por sua natureza quieta e meditativa, o taurino não se revolta por conseguir aquilo que pretende aos poucos. Ao contrário do seu antecessor zodiacal, o arietino, a ele não interessa a pressa a qualquer custo. Nesse modo de agir pensada e pausadamente, lembra bem o animal que simboliza a Constelação que dá nome a seu signo. O touro, aqui travestido do prosaico, trabalhador e útil boi, tão nosso conhecido, tem como comportamento a bonomia, a tranqüilidade, a caminhada passo a passo, sossegada, sem se atabalhoar com correrias desnecessárias. Ele poupa energia para empregá-la mais à frente, na execução daquilo que pretende.

Por sua natureza terrena, ligada à noção de território, domínio e à permanência, algumas vezes revela apego excessivo aos bens e ao poder. Isso, quando exagerado a ponto de mudar o caráter do nativo, pode ser um problema para alguém que coloca a sua honradez pessoal acima de qualquer outra consideração. Ainda que aparentemente frio diante da adversidade, se rompidos seus princípios tradicionalistas de moral, como este da honradez, ele carregará consigo, quieto e silente, o fardo do erro cometido. Mas não se afasta a imagem do taurino precavido e poupador, a guardar para o amanhã, ainda que isso lhe custe reputação e prestígio.

Sabe como ninguém dirigir as suas energias em sentido produtivo e pode revelar-se um construtor de riquezas de inegável sucesso, exatamente pela dedicação que consegue impor a sua vida onde vale, sempre, o ditado de que “pedra que muito rola não cria limo”. Ele sabe ser a pedra que cria o limo da riqueza e da segurança. Sua realização pessoal vem da compreensão que tem de sua presença num mundo onde a competitividade é destrutiva e onde os valores nem sempre refletem o caráter de quem é melhor e mais justo.

A mulher de Touro

Ao contrário de seu companheiro masculino, a nascida no signo de Touro encarna, com rara felicidade o ideal de feminilidade do zodíaco, dando expressão terrena e carnal à representatividade do planeta que o governa, Vênus, a deusa da beleza e dos prazeres, do amor e da sensualidade. Na nativa de Touro, tais elementos se não evidentes, hão de estar escondidos em uma frágil capa protetora de que não foge às características de modéstia e simplicidade de seu signo.

Para a taurina, o exercício da beleza, da sedução e da conquista - e os três se confundem quase numa só característica da nativa - é reflexo da visão que ela tem de si mesma, presa que é às origens de maternidade consciente, reprodução e perpetuação da espécie e pela descoberta da vida e da exuberância produtiva do ser humano. Isso acentua a feminilidade da taurina de uma forma bastante diferente.

Com uma busca permanente pelo equilíbrio e a segurança, ela revela de forma muito forte um dos melhores dons do seu signo. É tranqüila e paciente que antevê e planeja seus passos pela vida afora, sem qualquer pressa em alcançar objetivos ou ultrapassar barreiras. metódica e realista, não se engana a respeito de si mesma e dos outros. Com isso, não raro é uma excelente observadora do caráter alheio, embora, quase sempre, guarde para si tudo o que consegue descobrir sobre outras pessoas.

No trabalho expressa todas as características taurinas de confiabilidade, método, parcimônia, simplicidade, temperança e realismo. Com isso, não é difícil encontrar-se taurino no exercício de funções de chefia. nestas ela vai se desdobrar sempre para fazer prevalecer as razões que a alçaram a tal posto e, por vezes, torna-se pouco popular entre companheiros. E isso a magoa.

Afetivamente busca encontrar parceiro que a compense e, o conseguindo, será a mais dedicada e empenhada de todas as mulheres pois revela vontade de dar o melhor de si quando satisfeita. Será raro vê-la perder o equilíbrio ou em explosões geniosas, mas isso pode acontecer e ela revelará um lado quase desconhecido de uma gigante enfurecida.

Dotada de muito autocontrole, só utiliza esse dom se julgar proveitoso para seus interesses mais imediatos. Habitualmente, ela poderá se mostrar livre de conceitos e amarras, aceitando as outras pessoas da forma com que elas são e só exige uma coisa daqueles com quem se relaciona: fidelidade absoluta. Neste caso, a lealdade e essa fidelidade podem determinar os rumos e a forma de ser da taurina.

Mais tolerante que outras mulheres, ela não revelará ciúme sem bases sólidas para fazê-lo e quando chega ao ponto de manifestar sua insatisfação pelo que considera deslealdade, já estará plenamente convencida de que seu caminho é outro e sairá em campo na sua busca.

Seus objetivos são puramente mentais, apesar de ser ela, como todo nativo de Touro, uma criatura apegada a valores materiais e que não se interessa por aprofundar teorias. Ela é prática até no que busca conhecer e isso ela o faz com raro empenho, desde que o assunto lhe desperte a curiosidade.

Ela adora e valoriza a natureza e, em sentido contrário, detesta tudo o que represente ou lembre a artificialidade e a imitação.

