(21 de abril a 20 de maio) - A semana: regência benéfica aponta agora para maior sensibilidade na sua forma de agir com as demandas de amigo e com o público. Interesses: seu ânimo diante dos novos desafios de trabalho virá de auto-suficiência. Finanças em fase neutra. Vida íntima: momento de satisfação com os íntimos.