(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: um quadro de relações agradáveis com amigos virá como resultado de sua disposição para agir nos assuntos sociais. Interesses: ao longo deste fim de semana de boa influência, serão acertadas as suas ações no trato financeiro. Vida íntima: dedicação de íntimos. Temores infundados.

Tags:

sábado