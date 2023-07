(21 de abril a 20 de maio) - Destaque: o Sol regerá em seu signo neste mês os campos da 4ª casa zodiacal, influenciando as bases de seu caráter, as relações de família e propriedades como imóveis. Hoje: um aspecto benéfico molda facilidade e favores para seus novos projetos. Boa relação com pessoas mais experientes.

Tags:

sábado