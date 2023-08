(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: com boa regência para seu signo procure aceitar apoio e conselhos para tomar decisões nos assuntos importantes. Interesses: você poderá levar avante, com boa chance de êxito, seus planos de trabalho ou com dinheiro. Vida íntima: mudança de humor e ânimo em dia de fortes emoções.

