(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: quadro de destaque para suas habilidades e senso criativo na lida com as suas atividades na rotina. Interesses: favores e realização com o trabalho em dia de muita acuidade mental. Finanças controladas. Vida íntima: alegria trazida por fatos novos e pessoa mais jovem. Intuição.

Agosto 2023