(21 de abril a 20 de maio) - A semana: período de boas posições nas influências que governam a lida com outras pessoas para tratar de contratos, associação e relação com grupos. Interesses: procure superar seus problemas com diálogo. Controle o seu humor em situações inesperadas no trabalho. Vida íntima: emotividade.

Tags:

sábado