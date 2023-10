(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: você hoje agirá com firmeza ao julgar pessoas, porém deve fazê-lo sem excessivo rigor. Interesses: o dia lhe será compensador pela influência de pessoa mais experiente. Procure adotar planos mais realistas no trabalho. Vida íntima: seja tolerante e se dê ao diálogo com íntimos.

Quinta-feira