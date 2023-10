(21 de abril a 20 de maio) - Destaque: a regência do Sol neste seu mês se dá na sua 7ª casa zodiacal, afetando as parcerias que realizar, os contratos e negociações, acordos e a lida com o público. Hoje: o dia trará um quadro de ampliação de sua capacidade de tolerância e paciência com os novos desafios ou exigências.