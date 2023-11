(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: quadro que aponta aspecto benéfico por lhe trazer ajuda e favores no trato pessoal. Isso se dará em um dia de muita inquietação com seus planos futuros. Interesses: seja prudente ao decidir e ouça conselhos no controle das suas finanças. Vida íntima: momento de boas lembranças.