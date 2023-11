(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: quadro que aponta afetividade ampliada e disposição para bem valorizar a segurança, estabilidade e conforto. Interesses: influências favoráveis nas finanças com quadro positivo em dia de lucro com o trabalho. Vida íntima: momento propício para resolver desencontros com íntimos.

Quinta-feira